В США «циклон-бомба» унес жизни 16 человек

05.01.2018 15:40

В США вызванные штормом «Грейсон» аномально низкие температуры и снегопады уже привели к смерти по меньшей мере 16 человек, сообщает Politeka.

В пятницу, 5 января, в Нью-Хемпшире прогнозируют почти 40-градусный мороз, а в Нью-Йорке 28 градусов ниже нуля. В нескольких штатах объявлено чрезвычайное положение. Людей просят оставаться дома и иметь с собой набор для выживания.

Шторм «Грейсон» уже прозвали «циклоном-бомбой» из-за жутких последствий, которые он может за собой повлечь. Отметим, термин «циклон-бомба» используют для штормов, которые значительно усиливаются в течение 24 часов из-за снижения атмосферного давления, как взрывная волна. Как утверждают синоптики, последствия «Грейсона» могут оказаться более разрушительными, чем от многих настоящих бомб.