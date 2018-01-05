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В США «циклон-бомба» унес жизни 16 человек
В США вызванные штормом «Грейсон» аномально низкие температуры и снегопады уже привели к смерти по меньшей мере 16 человек, сообщает Politeka.
В пятницу, 5 января, в Нью-Хемпшире прогнозируют почти 40-градусный мороз, а в Нью-Йорке 28 градусов ниже нуля. В нескольких штатах объявлено чрезвычайное положение. Людей просят оставаться дома и иметь с собой набор для выживания.
Шторм «Грейсон» уже прозвали «циклоном-бомбой» из-за жутких последствий, которые он может за собой повлечь. Отметим, термин «циклон-бомба» используют для штормов, которые значительно усиливаются в течение 24 часов из-за снижения атмосферного давления, как взрывная волна. Как утверждают синоптики, последствия «Грейсона» могут оказаться более разрушительными, чем от многих настоящих бомб.
Теги: США, шторм, мороз
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