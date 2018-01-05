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Во Франции бушует эпидемия гриппа, умерли десятки людей
Эпидемия зарегистрирована во всех провинциях, кроме острова Корсика
Во Франции бушует эпидемия гриппа, из-за которой за два последних месяца умер 31 человек.
С 25 по 31 декабря заболеваемость гриппом или болезнями, похожими на грипп, выросла более чем на 80%, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
"За последнюю неделю декабря к врачам обратились 11,5 тысячи человек с соответствующими симптомами", – говорится в еженедельном бюллетене ведомства.
Кроме того, на прошлой неделе было зарегистрировано 527 обращений к врачам на 100 тысяч жителей против 349 обращений на 100 тысяч жителей за предыдущий период.
Все регионы страны, кроме Корсики, по оценке Минздрава, находятся в "эпидемической фазе". В то же время Корсика находится в "предэпидемической фазе".
В бюллетене указано, что за период с 1 ноября от гриппа и осложнений умер 31 человек. Врачи отметили увеличение смертности среди взрослых в возрасте от 15 до 64 лет, зато на людей в возрасте старше 65 лет эпидемия имела лишь "ограниченное влияние".
Министерство уточнило, что страна находится под действием эпидемии "умеренного" типа и призывает к вакцинации, как единственному эффективному и действенному способу защиты.
Похожая ситуация с гриппом наблюдается еще в четырех странах: Швейцарии, Испании, Нидерландах и Турции.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Франция, грипп, эпидемия
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