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По книге автора "Игры престолов" снимут еще один сериал

07.01.2018 15:52
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По книге автора "Игры престолов" снимут еще один сериал

По еще одной книге автора популярного сериала "Игры престолов" Джорджа Мартина (оригинальная серия книг называется "Сага Льда и Пламени") снимут сериал. Об этом сообщил телеканал Syfy.

Речь идет об экранизации книги "Ночной полет", написанной в 1980 году. В главной роли сыграет Гретхен Мол, известная по сериалу "Подпольная империя".

Сюжет сериала развернется вокруг группы ученых, которые на космическом корабле отправляются на край Солнечной системы в надежде установить контакт с инопланетянами. В создании новой эпопеи поучаствуют Universal Cable Productions и Netflix.



Теги: кино, сериал, Джордж Мартин, "Игра престолов"
 
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