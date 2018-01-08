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Кольцо за 2 миллиона: скандальная актриса выходит замуж
В первые дни нового года Пэрис Хилтон заявила потрясающую новость — ее возлюбленный, актер Крис Зилка, сделал ей предложение, на которое она ответила согласием.
Насладившись новостью о том, что, пожалуй, самая известная завидная невеста совсем скоро станет замужней дамой, фанаты переключились к обсуждению обручального кольца невесты. А обсудить есть что, пишет Знай.
Так, в честь помолвки Крис преподнес Пэрис роскошное кольцо с бриллиантом в 25 карат. Такое удовольствие оказалось не из дешевых — украшение обошлось жениху, по некоторым данным, в 2 миллиона долларов! В выборе кольца жениху помогал ювелир и эксперт по драгоценным камням Майкл Грин, который отметил, что Зилка хотел забрать кольцо прежде, чем они отправятся на горнолыжный курорт, где он и сделал предложение любимой.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Пэрис Хилтон, свадьба
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