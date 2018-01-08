О конце света в 2018 году говорили многие предсказатели.

Пророчество блаженной Матроны говорит о многих жертвах в 2018 году. "Все будут лежать на земле. Люди умрут без войны". В предсказании Сьюзан де Вере говорится о начале Третьей мировой войны. Конфликт начнется между США и Северной Кореей, передает Знай.

Первым пророчеством о конце света в 2018 году стали предсказания индейцев хопи о столкновении Голубой звезды с Землёй, что приведет к уничтожению человечества. Это событие, по мнению хопи, произойдет во второй половине этого года.

В видении американского профессора Джеймса Хансина говорится о гибели части человечества из-за затопления огромной территории нашей планеты. Больше всего пострадают Великобритания, Италия и Испания.

Нострадамус предсказал войну между христианами и приверженцами ислама в 2018 году.

Источник: https://from-ua.com