Роботы будут нападать на людей, - ученые

08.01.2018 08:15

Роботы будут учиться у животных и уничтожат человечество



Доктора Хамда и Эндрю Хейн из Калифорнии выяснили, что искусственный интеллект сможет воспринимать поведение животных, а роботы в дальнейшем будут нападать на людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru



Специалисты акцентировали внимание на том, что роботы, оснащённые искусственным интеллектом, смогут получать знания не только от людей, но и от животных. Подобное уже было доказано в Австралии, когда робот провёл время рядом с дикими волками и в результате стал рычать на создателей. Это может выйти на новый уровень, и уже во время адаптации к окружающей среде робототехника сможет агрессивно относиться к человеку.



Как говорит Эндрю Хейн, на данный момент алгоритмы искусственного интеллекта работают с целью «обучиться». При этом, каждый раз робот будет узнавать что-то новое от животного мира. Японские учёные уже говорили, что необходимо предотвратить случаи нападения роботов на людей. Это можно будет реализовать только к 2020 году, считают эксперты.