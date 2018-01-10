Умер легендарный советский актер-красавец

10.01.2018 12:09

Стало известно о трагической кончине знаменитого российского актера Михаила Державина

смерти легенды советского и российского кино сообщил представитель театра сатиры, в котором Державин являлся старейшим актером.

«После продолжительной тяжелой болезни сегодня скончался народный артист России Михаил Державин», — сообщили в театре.

В настоящее время неизвестна дата и подробности церемонии похорон.

Напомним, Михаил Державин — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР.

Он родился 15 июня 1936 года в Москве в семье одного из ведущих актеров Театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина. Получил несколько орденов, включая орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Напомним, известный украинский продюсер и журналист Вадим Табачук скончался после тяжелой болезни. Умер он в понедельник, 8 января, о чем сообщил журналист Игорь Свиридов.

Источник: Politeka