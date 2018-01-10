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Умер легендарный советский актер-красавец
Стало известно о трагической кончине знаменитого российского актера Михаила Державина
«После продолжительной тяжелой болезни сегодня скончался народный артист России Михаил Державин», — сообщили в театре.
В настоящее время неизвестна дата и подробности церемонии похорон.
Напомним, Михаил Державин — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР.
Он родился 15 июня 1936 года в Москве в семье одного из ведущих актеров Театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина. Получил несколько орденов, включая орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Напомним, известный украинский продюсер и журналист Вадим Табачук скончался после тяжелой болезни. Умер он в понедельник, 8 января, о чем сообщил журналист Игорь Свиридов.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, актер, Михаил Державин, умерший
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