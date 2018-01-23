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Россия не готова к наступательным действиям на Донбассе, – эксперт
Решение США о предоставлении оборонительного летального вооружения – политический сигнал России, что Вашингтон не готов сдавать Украину как буфер, который будет под влиянием Москвы. Но это решение – не механизм для предотвращения эскалации конфликта на Донбассе.
Такое мнение сайту "24" высказал политический эксперт Василий Мокан.
"Предоставление летального оружия – политическое решение и сигнал, что Украина может рассчитывать на поддержку США. Это увеличивает цену возможных планов России относительно наступательных действий на Донбассе – затраты и потери будут большими. Но предоставление оружия – один из механизмов комплекса действий по давлению на Россию", – отмечает эксперт.
В то же время политолог убежден, что Россия не готова к эскалации и дальнейшим наступательным действиям на востоке Украины. Особенно с привлечением тяжелого вооружения.
Во-первых, на выборах президента РФ эксплуатируется образ Путина-миротворца, и напряжение на Донбассе не будет ложиться в его избирательную стратегию. Во-вторых, в Москве хорошо понимают, что за этим будет еще жестче введение санкций, от которых и так страдает российская экономика,
– считает Василий Мокан.
Кроме того, по словам эксперта, Украина не может рассматриваться, как отдельная геополитическая проблема. И в этом комплексе роль играет не столько минский и нормандский форматы, сколько США и их двусторонние переговоры относительно урегулирования различных проблемных точек в мире.
Теги: Россия, Донбасс, готовность, наступление
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