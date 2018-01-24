- Сурков высказался касательно закона о "реинтеграции Донбасса"13:01
- Взрыв потряс Кабул, убиты и ранены более ста человек12:46
- Трампу не хватило времени на Порошенко11:13
- Новые санкции для РФ за Украину - репетиция "судного дня"?10:29
- Миротворцы для Донбасса: Москва начинает сдаваться?09:36
- Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция08:13
- Миротворцы для Донбасса, оборонительное оружие и санкции для РФ: о чем Порошенко говорил с Тиллерсоном07:43
- Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера 06:58
- Залиште Україну в спокої: Дуда виступив із заявою в Давосі21:42
- В США бросают деньги на ветер, а в Китае платят зарплату кирпичами21:20
Чистый воздух оказался опасным для человечества
Ученые смоделировали четыре сценария глобального изменения климата.
Международная группа ученых из Норвегии, Великобритании, США и Германии пришли к выводу, что удаление загрязняющих веществ из воздуха может усугубить глобальное потепление. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.
Ученые смоделировали четыре сценария глобального изменения климата, которые имитируют последствия исчезновения аэрозолей (сульфаты и сажа). Оказалось, что загрязняющие вещества блокируют часть солнечной радиации, поступающей на Землю. Их удаление при современном уровне диоксида углерода в атмосфере усилит парниковый эффект, когда атмосфера будет поглощать больше тепловой энергии.
В результате этого процесса средняя температура атмосферы вырастет на 0,5-1,1 градуса Цельсия. Это, в свою очередь, резко увеличит количество таких стихийных бедствий, как засуха и наводнения.
Некоторые специалисты предлагают использовать аэрозоли для предотвращения повышения глобальной температуры. Однако результаты исследования показали, что такой метод геоинженерии при резком прекращении выбросов сажи и других частиц в атмосферу может привести к более быстрому потеплению. В любом случае, отмечают специалисты, изменение климата грозит сильными наводнениями, смертоносной жарой, заморозками и другими стихийными бедствиями.
В августе 2017 года группа ученых опубликовала научную работу, в которой климатологи предсказали гибель миллионов людей из-за экстремальных погодных условий, в том числе из-за жары.
Теги: Донбасс, воздух, опасность, человечество
- Чем опасно зеркало в спальне?
- Блокада Донбасса: Ахметов «купил» власть
- Прокуратура проверит воздух в Мариуполе
- Ахметов повертається, Ляшко домовляється (спецрозслідування)
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете
- Названы последние опасности в зоне АТО: угроза с воздуха, снайперский огонь и активизация ДРГ
- Военный эксперт: Чтобы Донбасс получил миротворцев, войну нужно узаконить20:26
- Минские переговоры о судьбе Донбасса: "дорожная карта" и "красные линии"20:05
- На Донетчине устроили "Зимние забавы"19:31
- Жительница села Очеретино вернулась после плена и реабилитации19:17
- После гибели сына директор фирмы пошел в зону АТО и стал самым старшим десантником18:55
- В ОРЛО хотять снять "Ополченочку"18:30
- В зоне АТО снайпер убил украинского воина18:02
- Представитель Украины на минских переговорах: "Миротворцы - это идея, за которую ухватился Запад"17:52
- Две жуткие недели: в СММ ОБСЕ назвали страшные места Донбасса и число жертв среди гражданских17:29
- В Краматорске готовы потратить миллионы, чтобы бездомные животные не размножались17:13
- Донбасс: "окна тишины" помогли частично вернуть мобильную связь20:40
- Военный эксперт: Чтобы Донбасс получил миротворцев, войну нужно узаконить20:26
- Минские переговоры о судьбе Донбасса: "дорожная карта" и "красные линии"20:05
- На Донетчине устроили "Зимние забавы"19:31
- Жительница села Очеретино вернулась после плена и реабилитации19:17
- После гибели сына директор фирмы пошел в зону АТО и стал самым старшим десантником18:55
- Вскрыта афера с загранпаспортами: грядут аресты18:44
- В ОРЛО хотять снять "Ополченочку"18:30
- В зоне АТО снайпер убил украинского воина18:02
- Представитель Украины на минских переговорах: "Миротворцы - это идея, за которую ухватился Запад"17:52
- Каву не варто заварювати окропом18:37
- Опасные последствия стресса18:12
- Погана новина для любителів солодкого: шоколад зникне до 2050 року15:02
- Укрепляем иммунитет зимой: пять народных методов13:45
- Ученые назвали ожирение заразным заболеванием 09:33
- Медики раскрыли всю правду о замороженных овощах09:02
- Игнорируйте людей, которые все время жалуются, они отбирают вашу энергию08:25
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей08:11
- Ученые нашли способ сделать алкоголь безопасным07:58
- Какие прививки нужно делать взрослым в Украине: названы инфекции07:10
- Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"
- Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей
- Сюрпризы погоды продолжаются. Какая весна ждет украинцев?
- Захарченко конец? Россия создает новый "отряд смерти" на Донбассе
- В Донецке нашли «Пик Водафона»
- Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера
- Тука сообщил, когда восстановится связь Vodafone в ОРДО
- В Донецке нашли "окно в Украину"
- "Сирена", "Гром" и "Заложник" накрыли Донетчину