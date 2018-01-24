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Хорошей девушке Лиде из "Операции Ы" отрезали голову

24.01.2018 20:30
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Хорошей девушке Лиде из "Операции Ы" отрезали голову

Актриса Наталья Селезнева, хорошо известная зрителям, как хорошая девушка Лида из "Операции Ы", жена Шурика, Зина из "Иван васильевич меняет профессию", Танюша из комедии "Не может быть", и за многими другими ролями, пережила тяжелую операцию.

Актриса рассказала о проблемах со здоровьем в интервью для передачи "Судьба человека", которое опубликовано на YouTube, пишет Знай.

"Я болела долго и сильно, у меня была тяжелая операция на щитовидной железе: мне отрезали голову, а потом ее заново пришили", - заявила актриса.

По ее словам, после операции она не могла говорить.

"У меня была перерезана связка, я сипела, как трещотка", - добавила она.

Селезнева рассказала, что вернуть голос ей помогли долгие занятия на губной гармошке.

Отметим, что актрису прославил самый длинный в СССР телесериал "Кабачок 13 стульев, где она сыграла законодательницу мод и похитительницу мужских сердец пани Катарину.

Наталья Селезнева также снялась в таких фильмах, как "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Калиф-аист", "Иван Васильевич меняет профессию", "Импотент", "Старый знакомый" и др.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, операция, актриса, голова
 
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