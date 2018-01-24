Легендарный музыкант завершает карьеру из-за болезни

24.01.2018 17:36

Британский поп-музыкант Элтон Джон собирается покинуть сцену после почти 50-летней карьеры. Как сообщает The Mirror, по сообщениям источников музыкант в ближайшее время намерен сделать заявление по этому поводу, передает УНИАН.

Отмечается, что певец жалуется на плохое здоровье. Так, в прошлом году он провел две ночи в реанимации и 12 дней в больнице, сражаясь с «вредной и необычной» бактериальной инфекцией, с которой столкнулся во время тура по Южной Америке. На протяжении своей 50-летней карьеры певец продал более 250 млн пластинок; 52 сингла Элтона Джона входили в британский Топ-40.

Он также занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов.

Источник: https://from-ua.com