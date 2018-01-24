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Ученые назвали дату конца света

24.01.2018 18:10
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Ученые назвали дату конца света

Он может произойти в ближайшем будущем.

Планете неоднократно предсказывали гибель по разным причинам. Так, в ближайшие годы Землю ждет очередной конец.

Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на expert.ua.

Одна из причин возможной катастрофы — смещение магнитных полюсов нашей планеты. По прогнозам ученых, совсем скоро полюса Северный и Южный в буквальном смысле поменяются местами, а магнитный полюс ослабнет.

Прогнозы о таком сценарии конца света содержатся в пророчествах разных времен и народов — от шумеров и майя до Нострадамуса.

Процесс инверсии — не новинка для планеты, в последний раз такое случалось почти 800 тыс лет назад. Приблизительным периодом предполагаемой инверсии полюсов нашего времени исследователи считают 2021.

Однако, по мнению ученых, нельзя говорить о непременно негативных последствиях инверсии. Точного ответа, какой был ее результат в древние времена, нет, поэтому вполне возможно, что увеличится активность вулканов, состоятся сбои электроснабжения.



Теги: Донбасс, ученые, конец света
 
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