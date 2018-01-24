Ученые назвали дату конца света

24.01.2018 18:10

Он может произойти в ближайшем будущем.



Планете неоднократно предсказывали гибель по разным причинам. Так, в ближайшие годы Землю ждет очередной конец.



Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на expert.ua.



Одна из причин возможной катастрофы — смещение магнитных полюсов нашей планеты. По прогнозам ученых, совсем скоро полюса Северный и Южный в буквальном смысле поменяются местами, а магнитный полюс ослабнет.



Прогнозы о таком сценарии конца света содержатся в пророчествах разных времен и народов — от шумеров и майя до Нострадамуса.



Процесс инверсии — не новинка для планеты, в последний раз такое случалось почти 800 тыс лет назад. Приблизительным периодом предполагаемой инверсии полюсов нашего времени исследователи считают 2021.



Однако, по мнению ученых, нельзя говорить о непременно негативных последствиях инверсии. Точного ответа, какой был ее результат в древние времена, нет, поэтому вполне возможно, что увеличится активность вулканов, состоятся сбои электроснабжения.