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Умерла легендарная писательница, чьи произведения стали захватывающими фильмами

24.01.2018 11:50
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Умерла легендарная писательница, чьи произведения стали захватывающими фильмами

Автор сотен культовых произведений и обладательница многочисленных премий успела полюбиться миллионам

В возрасте 88 лет в Портленде скончалась американская писательница Урсула Ле Гуин, передает “Знай.ua”.

Коллеги и друзья узнали об этом от ее сына. Последние месяцы звезда фантастической литературы жаловалась на плохоесамочувствие, но что именно привело к фатальным последствиям, точно неизвестно.

Свои соболезнования высказали много культурных деятелей, среди которых Стивен Кинг и Нил Гейман.

“Только что узнал, что умерла Урсула Ле Гуин. Ее слова всегда с нами, некоторые из них высечены в моей душе. Мне не хватает ее – славного, смешного человека, а также глубокой и гениальной писательницы. Был горд вручать ей награду”, – вспоминал автор.

Известно, что Урсула Ле Гуин получила славу не только за свои фантастические повести – писала романы, стихи, книги для детей и многое другое, поднимала в своих произведениях вопросы разных культур, даосизма, анархизма, психологических и социальных тем.

Лауреат нескольких высших наград в области научной фантастики и фэнтези (премия Гюго, премия Небьюла, премия Локус). Полюбились читателям и книги цикла о Земноморье. Сама она неоднократно сетовала на то, что ей приписывают только один жанр:

Книги писательницы также становились сюжетами для фильмов, переводились на 40 языков и переиздавались миллионными тиражами на протяжении десятилетий. Национальный книжный фонд наградил ее медалью за выдающийся вклад в американскую словесность, а в 2000 году библиотека Конгресса США назвала Урсулу Ле Гуин “живой легендой”.

Самые известные повести Ле Гуин: “Волшебник Земноморья” (1968), “Гробницы Атуану” (1971), “Последний берег” (1972), “Техану” (1990), “На иных ветрах” (2001). Среди детских книг знаковыми стали “Кошкокрылые” (1988), “Как Джейн осталась одна” (1999), запомнились и “Далеко отовсюду” (1976), “Язык ночи” ( 1979, 1992), “Танцы на краю света” (1989), “Штурвал ремесла” (1998) и другие.

Смотрите: Урсула Ле Гуин. Речь на вручении 65-й премии National Book Awards

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: США, Донбасс, писатель, умерший
 
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