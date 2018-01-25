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Плотницкого арестовали "за сдачу Донбасса": в России разразились сенсацией
Бывший главарь самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий, который после переворота в конце 2017 года ушел в отставку, арестован в России якобы за попытку "сдачи Донбасса". Об этом пишет российское издание "Росбалт" со ссылкой на сотрудника донецкого "МГБ", передает obozrevatel.com.
Отмечается, что лидер террористов до последнего находился в Луганске и даже не предпринимал попытки сбежать. Он был уверен, что "ЛНР" вот-вот окажется под контролем Украины, однако покровители его слили".
По словам автора, 23 ноября прошлого года Игорь Плотницкий, руководитель его "администрации" Ирина Тейцман, начальник охраны Евгений Селиверстов и глава "Государственной телевизионной и радиовещательной компании ЛНР" Анастасия Шуркаева были под конвоем доставлены на КПП "Изварино", где их передали ФСБ РФ.
Сейчас якобы все они содержатся под стражей на территории России. Основания — "сотрудничество с СБУ и попытка сдачи Донбасса Киеву". Террористам "ЛНР" также вменяют "растрату государственных средств, превышение власти и должностных полномочий".
"Вся эта гоп-компания творила полный беспредел, ее терпели до последнего, но пришло время, когда последняя капля перевесила", - пишет автор. Официального подтверждения информации пока нет.
Напомним, ранее уволенный "министр ЛНР" Игорь Корнет, организовавший переворот в террористической группировке, "раскрыл" сговор Плотницкого с Киевом.
Теги: Донбасс, Луганск, Российская Федерация, арест, СБУ, ФСБ, ЛНР, Плотницкий
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