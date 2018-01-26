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Замерз насмерть: судьба любимого детского актера потрясла мир
26.01.2018 09:18
23 января в возрасте 52 лет скончался британский актёр Саймон Шелтон, который сыграл Тинки-Винки в "Телепузиках".
О смерти сообщил его друг Christopher Kronyak в Twitter. Также он рассказал, что Саймон умер от переохлаждения, которое получил на улицах Ливерпуля, передает издание Daily Mail.
Похороны актёра пройдут в Бедфорде 7 февраля. Стоит отметить, что семья Шелтона попросили тех, кто придёт с ним проститься, надеть одежду ярких цветов.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, актер, умерший
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