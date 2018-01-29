Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Предсказания Нострадамуса начинают сбываться, - эксперты

29.01.2018 16:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Предсказания Нострадамуса начинают сбываться, - эксперты

Прогнозы Мишеля Нострадамуса постепенно начинают сбываться. 

Ранее Нострадамус предсказал преследование миллионов сторонников Фалунь Дафа в Китае, которые стартовали в конце минувшего века. Данное событие стало одним из жесточайших бедствий, а издевательства над людьми продолжаются по сей день, пишет Хроника.инфо со ссылкой на VistaNews.

Также Нострадамус говорил о стихийных бедствиях, которые обрушатся на планету. Ученый смог предсказать сейсмическую активность, затрагивающую запад Северной Америки и спровоцирует ударные волны невероятной мощности. В данное время существенные землетрясения произошли в Японии, Мексике и Новой Зеландии. Нострадамус писал в своих книгах, что «пожарный пояс» Тихого океана будет особенно активным, что вызовет несколько вулканических извержений и землетрясений. 

Извещал потомков алхимик и о новой Мировой войне. По его словам, она начнется после нападений исламских радикалов на территории Франции. Эта война, по мнению Мишеля Нострадамуса, станет самой длинной и ужасной для всех людей.



Теги: Донбасс, Нострадамус, предсказание
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх