К Земле движутся сразу два астероида

02.02.2018 17:05

Названа дата сближения.



Астероид, диаметр которого оценивается от 0,5 до 1,2 км, сблизится с Землей в начале февраля.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.



Как сообщило на своем сайте Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), открытое в 2002 году небесное тело, получившее обозначение 2002AJ129, пройдет на расстоянии в 10 раз большем, чем расстояние от Земли до Луны, передает ТАСС.



В момент наибольшего сближения 4 февраля в 16:30 по времени восточного побережья США астероид будет находиться от Земли на расстоянии 4,2 млн километров. Его скорость оценивается в 34 км/сек. Астрономы считают, что угрозы падения этого небесного тела на Землю нет и не предвидится.



«Мы осуществляем наблюдения за этим астероидом на протяжении 14 лет и точно знаем его орбиту, — отметил сотрудник Центра изучения космических объектов в околоземном пространстве при Лаборатории реактивного движения в Пасадине (штат Калифорния) Пол Чодас. — Согласно произведенным нами вычислениям, нет никаких шансов на то, что астероид 2002AJ120 столкнется с Землей 4 февраля или когда-либо еще в ближайшие 100 лет».



Кроме того, по сообщению журнала Newsweek, 4 февраля с нашей планетой сблизится еще одно сравнительно мелкое небесное тело — астероид 2018AH12 диаметром от 10 до 24 метров. Он пройдет на расстоянии, в пять раз превышающем расстояние от Земли до Луны.