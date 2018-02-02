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К Земле движутся сразу два астероида
Названа дата сближения.
Астероид, диаметр которого оценивается от 0,5 до 1,2 км, сблизится с Землей в начале февраля.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Как сообщило на своем сайте Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), открытое в 2002 году небесное тело, получившее обозначение 2002AJ129, пройдет на расстоянии в 10 раз большем, чем расстояние от Земли до Луны, передает ТАСС.
В момент наибольшего сближения 4 февраля в 16:30 по времени восточного побережья США астероид будет находиться от Земли на расстоянии 4,2 млн километров. Его скорость оценивается в 34 км/сек. Астрономы считают, что угрозы падения этого небесного тела на Землю нет и не предвидится.
«Мы осуществляем наблюдения за этим астероидом на протяжении 14 лет и точно знаем его орбиту, — отметил сотрудник Центра изучения космических объектов в околоземном пространстве при Лаборатории реактивного движения в Пасадине (штат Калифорния) Пол Чодас. — Согласно произведенным нами вычислениям, нет никаких шансов на то, что астероид 2002AJ120 столкнется с Землей 4 февраля или когда-либо еще в ближайшие 100 лет».
Кроме того, по сообщению журнала Newsweek, 4 февраля с нашей планетой сблизится еще одно сравнительно мелкое небесное тело — астероид 2018AH12 диаметром от 10 до 24 метров. Он пройдет на расстоянии, в пять раз превышающем расстояние от Земли до Луны.
Теги: Донбасс, Земля, астероид
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