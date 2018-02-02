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Уилл Смит с женой ошеломили мир новостью
По данным издания Radar Online, 49-летний американский актер Уилл Смит разводится с матерью своих детей 46-летней Джадой Пинкетт Смит.
Американский актер Уилл Смит разводится со своей женой Джадой Пинкетт Смит. Об этом изданию Radar Online сообщили собственные источники.
По данным издания, супруги, за спиной у которых 20 лет брака, уже живут раздельно. В данный момент они посещают психолога.
Собеседник издания отметил, что пара решилась на такие меры после того, как их дети начали жить самостоятельно. Поначалу пара решила попробовать раздельное проживание, а потом обоим это понравилось.
Если консультации психолога не помогут паре воссоединиться, они намерены начать процесс развода и дележа состояния в $270 млн.
В 2013 году уже появлялись слухи о разводе Смита с женой.
Они поженились в 1997 году. У пары двое собственных детей – 19-летний Джейден, 17-летняя Уиллоу, кроме того, у Смита есть и 25-летний сын Трей от предыдущего брака.
Теги: Донбасс, актер, развод, Уилл Смит
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- Реєстрація народження та факту смерті: важлива інструкція для мешканців окупованого Донбасу21:20
- СММ ОБСЕ пришлось согласиться на осмотр в "ДНР"21:00
- Дубина ядерной доктрины: США серьезно предупредили Россию20:41
- Обстрел миссии ОБСЕ: версия пресс-центра штаба АТО20:23
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