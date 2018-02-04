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Турман рассказала о домогательствах со стороны Вайнштейна
Адвокат 65-летнего продюсера-домогателя Харви Вайнштейна - Бенджамин Браман - заявил, что заявление Умы Турман (звезда фильмов "Криминальное чтиво" и "Убить Билла") о домогательствах со стороны продюсера будет тщательно изучено.
Как сообщает Hollywood Reporter, адвокат не исключил подачу против актрисы судебного иска.
"Господин Вайнштейн признает, что сделал некрасивый шаг в отношении мисс Турман 25 лет назад, о котором пожалел и за который сразу извинился", - сказал Браман. И задался вопросом, почему Турман решила рассказать о домогательствах со стороны Вайнштейна только спустя четверть века. Также, по словам Брамана, к реальным событиям актриса добавила и "ложные обвинения".
Как передает Variety, Турман сообщила, что после успеха "Криминального чтива" Вайнштейн пригласил ее встретиться в отеле в Париже и предложил сходить в сауну. По словам Турман, тогда она быстро ушла.
Через некоторое время она встретила его в отеле в Лондоне. "Он толкнул меня. Попытался забраться на меня. Пытался показать свои гениталии. Он делал много неприятных вещей", - рассказала она.
Представитель Вайнштейна уверяет, что слова Турман о физическом нападении "не соответствуют действительности".
Знаменитый голливудский продюсер Харви Вайнштейн был уволен из всех компаний, в которых работал и с которыми сотрудничал, после публикации в начале октября большого расследования о том, как он в течение 30 лет домогался до актрис и предлагал им секс в обмен на продвижение в карьере.
Всё началось с того, что в октябре 2017-го The New York Times опубликовала интервью актрисы Эшли Джадд, в котором та рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна. Позднее о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна также рассказали Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и десятки других актрис. В общей сложности более 50 женщин обвинили Вайнштейна в приставаниях.
История обвинений в адрес Вайнштейна породила так называемый "эффект Вайнштейна", когда аналогичным обвинениям подверглись многие знаменитости.
Теги: мир, Голливуд, культура, Ума Турман, продюсер, Харви Вайнштейн
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