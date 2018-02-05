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Леди Гага отменила европейское турне из-за сильной боли
В заявлении промоутеров тура Леди Гага сообщается, что состояние звезды физически не позволяет ей выступить на живом концерте
Не успела Леди Гага показать помолвочное кольцо на церемонии "Грэмми-2018", как поклонников обеспокоила новость о том, что певица отменила последние 10 концертов своего европейского турне из-за "сильной боли", сообщает nv.ua
В заявлении промоутеров тура Леди Гага сообщается, что состояние поп-звезды физически не позволяет ей выступить на живом концерте. "Вчера вечером Леди Гага обсудила ситуацию с медиками и приняла нелегкое решение сойти с дистанции," – говорится в заявлении.
Сама Леди Гага извинилась перед поклонниками и написала в Twitter, что опечалена этим, но ей необходимо поправить здоровье.
Леди Гага больна фибромиалгией, из-за чего страдает сильными болями, бессоницей и повышенной утомляемостью.
В сентябре 2017 года звезда отменила концерт в Рио-де-Жанейро из-за плохого самочувствия. На странице в Instagram она сообщила, что из-за сильных болей ее госпитализировали.
"Меня отвезли в больницу, это не просто боль в бедре или усталость от гастролей, это очень сильная боль. Я в хороших руках, здесь самые лучшие врачи. Бразилия, я так расстроена, что не смогу приехать на фестиваль "Rock in Rio". Я бы сделала все, что угодно, чтобы попасть туда, но сейчас я должна заботиться о своем здоровье. Я прошу вашего понимания и обещаю, что вернусь и скоро выступлю для вас. Мне очень жаль, я так сильно вас люблю, – написала Леди Гага.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, здоровье, болезнь, певица
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