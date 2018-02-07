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Коридор затмений: чего нельзя делать до 19 февраля
Период между затмениями, так называемый коридор затмений - особый период, когда "высшие силы подбрасывают людям умные идеи".
Об этом "Обозревателю" рассказал маг ведической традиции Игорь Мехеда.
Говоря о нынешнем "коридоре затмений", который образовался между лунным затмением 31 января и солнечным затмением 15 февраля, он пояснил: "Каждый год бывает несколько затмений – обычно 2 солнечный и 2 лунных. Время между ними называют "коридором затмений". Считается, что в такое время не следует начинать никаких новых дел, потому что затмения создадут препятствия к исполнению задуманного. Дело, начатое в коридоре затмений, будет двигаться очень медленно. Не следует организовывать предприятия, заключать браки и так далее".
Вместе с тем Игорь Мехеда заметил, что "затмения не влияют на те дела, которые были начаты не в период их влияния". Так что "можно завершать ранее начатые дела".
Кроме того, он порекомендовал "обращаться к высшим силам – медитировать и думать о лучшем, - потому что именно в коридор затмений высшие силы подбрасывают людям умные идеи".
Как пояснил маг, "15 февраля произойдет солнечное затмение, а 18 февраля – последний день его возможного отрицательного влияния". Поэтому "уже 19 февраля отрицательное влияние затмения будет полностью сведено к нулю, и можно начинать серьезно действовать". В частности, "все умные мысли, которые в этот период пришли к вас, можно смело начинать реализовывать, и космос поможет быстро воплотить все задуманное", - заверил он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, космос, Затмение
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