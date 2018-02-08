В Крыму нашли футболиста для сборной России

08.02.2018 08:02

Футболист из Крыма Николай Толстопятов вызван в юношескую сборную России.

16-летний игрок представлял спортивную школу "Евпатория", созданную при украинской власти на полуострове, позже приглянулся москвичам и был приглашен в школу "Спартака".

Ранее в сборной России играл воспианник ялтинского футбола Евгений Алдонин.

Источник: vesti-ukr.com