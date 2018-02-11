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Крушение Ан-148 в Подмосковье: погибли все, названы версии трагедии

11.02.2018 18:32
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Крушение Ан-148 в Подмосковье: погибли все, названы версии трагедии

Во время сегодняшнего крушения пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", который направлялся из Москвы в Орск (Оренбургская область), погибли все, кто находился на борту. Речь идет о 65 пассажирах и 6 членах экипажа.

Министр транспорта Максим Соколов заявил, что для опознания потребуется генетическая экспертиза.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Бывший пилот, специалист по безопасности полетов Александр Романов назвал три версии произошедшего —столкновение, взрыв или саморазрушение. Об этом сообщает Дождь.



Теги: Россия, смерть, самолет, погибли, крушение
 
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