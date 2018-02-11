Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Подмосковье рухнул самолет. На борту было около 70 человек

11.02.2018 14:37
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Подмосковье рухнул самолет. На борту было около 70 человек

В Раменском районе Подмосковья (РФ) потерпел крушение самолет Ан-148, вылетевший из московского аэропорта Домодедово в Орск.

На борту самолета "Саратовских авиалиний", по предварительным данным, находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Эксперты уверяют, что шансов выжить у них не было...

По информации российских СМИ, воздушное судно упало в районе деревни Аргуново.



Теги: Россия, самолет, крушение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх