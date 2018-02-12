Внезапно умер знаменитый композитор, музыку которого слышали все

12.02.2018 15:01

Исландский композитор Йохан Йоханнссон умер в Берлине на 49-м году жизни.

“С глубокой печалью мы подтверждаем кончину нашего дорого друга Йохана. Мы потеряли одного из самых талантливых и ярких людей из тех, с кем нам посчастливилось работать. Пусть его музыка вдохновляет нас и впредь”, — говорится в записи на странице музыканта.

Причина смерти композитора не уточняется. Тело композитора было найдено в его квартире в Берлине.

Йохан Йоханнссон – лауреат “Золотого глобуса”, он также был номинирован на премии Оскар и Грэмми за музыку к фильму “Вселенная Стивена Хокинга”. Помимо этого он является автором композиций для таких лент, как “Прибытие”, “Убийца” и “Пленницы”.

Источник https://from-ua.com