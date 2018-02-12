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Зимняя Олимпиада - 2018 в Южной Корее: в медальном зачете образовалась уверенная тройка сборных-лидеров
В Пхенчхане в Южной Корее, где проходит зимняя Олимпиада - 2018, в лидеры в медальном зачете вырвалась сборная Германии. Официальный сайт зимних Олимпийских игр - 2018 представил обновленный рейтинг стран-участниц, передает "Диалог.UA".
В данный момент лидером в медальном зачете Олимпиады является Германия.
Всего сборная Германии завоевала три золотых медали и одну бронзовую. На втором месте расположилась сборная Нидерландов, спортсмены которой взяли две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. А третье место заняла сборная США — два золота, одно серебро и три бронзы. Медальный зачет: 1. Германия 3−0-1 (4) 2. Голландия 2−2-1 (5) 3. США 2−1-1 (4) 4. Норвегия 1−4-3 (8) 5. Канада 1−4-1 (6) 6−9. Швеция 1−0-0 (1) 6−9. Южная Корея 1−0-0 (1) 6−9. Австрия 1−0-0 (1) 6−9. Франция 1−0-0 (1) 10−11. Олимпийские спортсмены из России 0−1-1 (2) 10−11. Чехия 0−1-1 (2) 12. Финляндия 0−0-2 (2) 13−14. Италия 0−0-1 (1) 13−14. Казахстан 0−0-1 (1). Напомним, спортивный журналист сделал прогноз на то, сколько медалей из Южной Кореи привезут украинцы.
Также сообщалось, что жители Олимпийской деревни приходят в себя после землетрясения магнитудой 4,6 балла.
Теги: Донбасс, Южная Корея, Олимпиада-2018
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