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Михаилу Саакашвили в Нидерландах выдали паспорт

14.02.2018 19:28
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Михаилу Саакашвили в Нидерландах выдали паспорт

Департрованый из Украниы в Польшу бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, отправился в Нидерланды. Там ему вручили новое удостоверение личности.

Власти Нидерландов выдали бывшему президенту Грузии удостоверение личности.

«Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут. Но я как никогда решительно настроен вернуть свое украинское гражданство», — написал Саакашвили.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Нидерланды, паспорт, Саакашвили
 
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