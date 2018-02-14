Олимпиада 2018: россияне позорно проиграли США в хоккей

14.02.2018 07:50

На зимних Олимпийских играх женская сборная США по хоккею разгромила спортсменок из РФ

Об этом сообщили Международная федерация хоккея.

Сообщается, что в рамках матча второго тура группы А на Олимпиаде-2018 американки уничтожили сборную России со счетом 5:0.

Отметим, что американка Жослин Ламуре, дважды забила гол в ворота России. Таким образом она стала автором самого быстрого дубля в истории Олимпиад.

Ламуре дважды забила России во втором периоде в течение шести секунд, установив новый рекорд. Ранее автором самого быстрого дубля на ОИ была Каролин Уеллетт, которая дважды попала в ворота сборной Италии на Играх-2006 в Турине в течение 16 секунд.

Приводим вам статистику матча:

США – Россия 5:0

Голы: Беллами, 9 (1:0), Ламуре, 32 (2:0), Ламуре, 32, буллит (3:0), Марвин, 35 (4:0), Брандт, 59 (5:0)

Ранее в первом туре американки победили соперниц из Финляндии со счетом 3:1, а россиянки были разбиты хоккеистки сборной Канады – 0:5.

Напомним, зарубежные спортсмены на Олимпийских играх в Пхенчхане не здороваются с россиянами за руку.

«Они со мной не здороваются, а я с ними. Ничего страшного. Почему? Не знаю. Мне вообще по фигу. Не здороваются, ну и пошли они», – пожаловался российский скелетонист Никита Трегубов.

Источник: Politeka