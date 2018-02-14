Президент получил смертельную посылку с угрозами

14.02.2018 15:50

Невестка президента США Дональда Трампа оказалась не единственной жертвой неизвестных преступников, который рассылали конверты с подозрительным белым порошком

Выяснилось, что похожие конверты прислали в парламент Великобритании и офис экс-президента США Барака Обамы.

Конверт с неизвестным белым порошком был прислан неизвестными в один из офисов в Вестминстерском дворце, где заседает парламент Великобритании, а также в офис экс-главы Белого дома Барака Обамы в округе Колумбия.

Примечательно, в британской посылке содержался лишь порошок. А в конверте, который получил офис Обамы, находилась также записка с угрозами.

На данный момент полиции удалось установить, что конверт пришел из Гонконга.

В ходе анализа вещества было установлено, что порошок из письма Обаме оказалось детской присыпкой. Состав порошка из парламента Британии изучают специалисты.

Напомним, жена старшего сына президент Дональда Трампа попала в больницу после того, как открыла конверт с белым порошком. Конверт был адресован Дональду Трампу младшему и поступил в его квартиру в Манхэттене.

Конверт с неизвестной “белой субстанцией”, который открыла в понедельник невестка Дональда Трампа, содержал крахмал и письмо с эмоциональными оскорблениями в адрес старшего сына президента США.

Источник: Politeka