- В Минске стороны наметили шаги для восстановления связи Vodafone в ДНР21:47
- Песков рассказал о переговорах между Путиным и Порошенко20:30
- Украина не получит транш МВФ: кто виноват20:00
- Михаилу Саакашвили в Нидерландах выдали паспорт19:28
- Правительство Украины намерено усилить антироссийские санкции18:40
- Названо главное условие Украины для введения миротворцев на Донбасс18:08
- Президент получил смертельную посылку с угрозами15:50
- В США лось "подбил" вертолет15:40
- Заседание ТКГ по Донбассу началось в Минске15:33
- Ураган в Пхенчхане: что сейчас происходит в олимпийском парке12:55
Ураган в Пхенчхане: что сейчас происходит в олимпийском парке
В олимпийском парке Каннына в Пхенчхане продолжается эвакуация людей из-за сильнейшего урагана, обрушившегося пару часов назад. Как передает replyua.net со ссылкой на Чемпионат, ураган снес несколько палаток – есть пострадавшие, которых уносят на носилках. Биатлонную гонку отменили.
Сейчас ведутся переговоры об отмене хоккея и других соревнований. Первым пострадал талисман «Сухарян» (талисман Олимпиады-2018 называется Сухоран) — ему свернуло шею. Волонтеры продолжают работать в парке, несмотря на опасность, - они должны оповещать людей о необходимости покинуть улицу и спрятаться в помещении. Многие болельщики, приехавшие в Пхенчхан, сначала даже не поверили в то, что их просят эвакуироваться, однако после того, как снесло крышу на одном из зданий, они срочно начали покидать парк.
Отмечается, что Олимпиада в Пхенчхане стала самой холодной за двадцать лет, и самой непредсказуемой в плане погодных условий. Ранее метеорологи не исключили, что сегодня ночью температура может опуститься до -25 градусов.
Теги: Донбасс, Южная Корея, ураган, Олимпиада-2018
- В Пхенчхане ураган, началась срочная эвакуация
- Фотособытия недели (27 августа - 2 сентября). Битвы собак, шахтеров и экскаваторов
- Коаліція на чолі з США завдала удару по Сирії
- Президент Южной Кореи готова уйти в отставку
- В Донецке с гостиницы сорвало часть крыши
- В Южной Корее робот подрабатывает спортивным журналистом
- В Минске стороны наметили шаги для восстановления связи Vodafone в ДНР21:47
- В Донецке скончался один из главарей ДНР21:10
- В Донецкой области зафиксированы новые случаи африканской чумы свиней20:15
- Шахтеры заблокировали трассу в Донецкой области18:57
- «Власти ОРЛО обязали владельцев авто получить «республиканские» номера17:39
- Ремонтники полностью восстановили электроснабжение Марьинки17:10
- Боевики пугают местных жителей скорым наступлением ВСУ17:00
- Турчинов заявил о силовом возвращении Донбасса: готовы все предпосылки16:30
- Заседание ТКГ по Донбассу началось в Минске15:33
- Жителям Донбасса стали доступны электронные билеты на автобус14:48
- Почему нельзя прощать человека просто так22:36
- Эксперты рассказали о вреде зубных щеток22:00
- В Минске стороны наметили шаги для восстановления связи Vodafone в ДНР21:47
- Доктор Комаровский: Подробная инструкция по борьбе с вирусами21:35
- Флешмоб ХК Донбасс в день святого Валентина21:20
- В Донецке скончался один из главарей ДНР21:10
- Песков рассказал о переговорах между Путиным и Порошенко20:30
- В Донецкой области зафиксированы новые случаи африканской чумы свиней20:15
- Украина не получит транш МВФ: кто виноват20:00
- Шесть причин полюбить молочные продукты19:49
- Почему нельзя прощать человека просто так22:36
- Эксперты рассказали о вреде зубных щеток22:00
- Доктор Комаровский: Подробная инструкция по борьбе с вирусами21:35
- Шесть причин полюбить молочные продукты19:49
- Пять способов снижения температуры без таблеток14:10
- Как справиться с негативными воспоминаниями?10:10
- Медики развенчали популярные мифы о простуде09:41
- Почему с 1 ночи до 3 утра нужно обязательно спать07:19
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Парацетамол признан опасным для здоровья18:30
- Соцсети комментируют ситуацию на донбасских КПВВ: "льгота", "суперльгота" и "трындец"
- Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются
- Восстановление сигнала «МТС» на Донбассе: житель «ДНР» рассказал, почему нужно готовиться к худшему
- Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения
- Казанский напомнил "ДНР", чем закончилась "ДКР": Приказали "республиканцам" влиться в состав Украины
- Восстановление мобильной связи в ОРДО: Vodafone подал заявки, оккупанты молчат
- Штаб АТО заявил, что на Светлодарской дуге ударила артиллерия
- Мобильные отделения Ощадбанка ждут клиентов у линии разграничения в Луганской и Донецкой областях
- «Молодых предпринимателей ДНР» будут забирать в ополченцы или просто ликвидировать на подвалах