В Пхенчхане ураган, началась срочная эвакуация

14.02.2018 12:15

Несколько минут назад в южнокорейском Пхенчхане, в олимпийском парке, начался страшный ураган. Скорость ветра продолжает усиливаться, идет экстренная эвакуация людей со стадионов и других открытых объектов.



Как информирует replyua.net, в организационном комитете заявили, что уже есть первые пострадавшие, а эта Олимпиада стала самой холодной за последние двадцать лет. Ранее стало известно, что женскую индивидуальную гонку по биатлону отменили, и она состоится только завтра, в 10 часов 15 минут по киевскому времени. Также были перенесены некоторые другие соревнования, которые проводят на открытом воздухе. В Пхенчхане с первого дня Олимпиады было довольно холодно и ветрено. В субботу температура упала до -23 градусов, из-за чего были перенесены соревнования горнолыжников. Именно они больше всех пострадали от непогоды.



Отмечается, что сложнее всего приходится самим спортсменам. В период ожидания начала состязаний они спасаются от мороза всеми доступными способами – пользуются специальными «согревающими» наклейками для лица, укутываются в термо-одежду, однако это их мало спасает, ведь в Пхенчхане уже который день наблюдается ледяной и порывистый ветер, пронизывающий насквозь.