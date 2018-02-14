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В США лось "подбил" вертолет
В США вертолет потерпел крушение в штате Юта после столкновения с лосем, сообщает РИА Новости.
Команда занималась отслеживанием и поимкой лося для одной из программ местного управления ресурсов дикой природы. Согласно телеканалу, участники операции приблизились и попытались поймать животное с помощью сетки, однако устройство не смогло повалить животное. В то же время лось каким-то образом сумел зацепить рулевой винт вертолёта, находящегося на высоте около 3 метров над землей.
"Было только 10 футов над землей, и было возможно посадить его (вертолет — ред.) обратно на землю. Мы ловим сотни животных каждую зиму, и никогда такого не происходило", — сказал представитель управления Марк Хэдли.
Как отмечается, в результате инцидента два члена экипажа получили легкие травмы, а животное погибло.
Теги: США, вертолет, лось
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