В США лось "подбил" вертолет

14.02.2018 15:40

В США вертолет потерпел крушение в штате Юта после столкновения с лосем, сообщает РИА Новости.

Команда занималась отслеживанием и поимкой лося для одной из программ местного управления ресурсов дикой природы. Согласно телеканалу, участники операции приблизились и попытались поймать животное с помощью сетки, однако устройство не смогло повалить животное. В то же время лось каким-то образом сумел зацепить рулевой винт вертолёта, находящегося на высоте около 3 метров над землей.

"Было только 10 футов над землей, и было возможно посадить его (вертолет — ред.) обратно на землю. Мы ловим сотни животных каждую зиму, и никогда такого не происходило", — сказал представитель управления Марк Хэдли.

Как отмечается, в результате инцидента два члена экипажа получили легкие травмы, а животное погибло.