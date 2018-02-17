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Глава МИД Венгрии заявил об украинской «международной кампании лжи»

17.02.2018 15:10
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Глава МИД Венгрии заявил об украинской «международной кампании лжи»

Глава МИД Венгрии призвал Киев отложить реализацию нового документа об образовании и согласовать с закарпатскими венграми все его детали.

Об этом сообщает пресс-служба венгерского внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто призвал Украину приостановить выполнение закона Об образовании «вместо того, чтобы проводить «международную кампанию лжи», пока не будет достигнута договоренность с закарпатскими венграми».
«Украина, так стремящаяся к интеграции в Европу, в последнее время грубо нарушила нормы международного права по защите этнических меньшинств, строгое соблюдение которых требует Европейский союз», − отметил глава МИД Венгрии.
По словам Сиярто, Украина «запустила международную кампанию лжи против Венгрии и закарпатских венгров», чтобы скрыть полное пренебрежение к выводам «Венецианской комиссии».
Он указал, что представителей закарпатских венгров не пригласили на встречу с украинским правительством, где состоялись переговоры по закону Об образовании Украины в соответствии с требованиями комиссии.
Источник Знамя индустрии.



Теги: Украина, Донбасс, Венгрия, ложь
 
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