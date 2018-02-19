Олімпіада: росіяни влаштували мордобій на льоду

19.02.2018 09:47

Принциповий поєдинок між Олімпійською збірною Росії і Сполучених Штатів Америки (4: 0) на XXIII Зимових Олімпійський іграх в Пхенчхані відзначився бійкою за участю російського нападника СКА Миколи Прохоркіна та декількох хокеїстів американської команди

Як пише Знай.спорт, інцидент стався біля воріт Василя Кошечкіна під завісу другого періоду, коли рахунок на табло вже був 2:0 на користь “олімпійських атлетів Росії”.

Відомо, що в бійці брали участь автор дубля Прохоркін та американські хокеїсти. В ході замісу російський хокеїст втратив шолом, але продовжив вести боротьбу з опонентами. У результаті суддя видалив Прохоркіна на дві хвилини. На лаву для оштрафованих також пройшов американець Кріс Бурк.

Також запам’яталося силове протистояння Прохоркіна і Джордана Гринвея.

Источник: https://politeka.net