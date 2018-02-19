Похороненная заживо женщина 11 дней пыталась выбраться из гроба. ВИДЕО

19.02.2018 22:06

37-летняя Розангела Алмейда душ Сантос находилась в больнице после перенесения септического шока, но врачи признали ее мертвой, сообщают Подробности со ссылкой на Daily Star.

Женщину похоронили в тот же день на кладбище в небольшом населенном пункте Риашан-дас-Невис, Бразилия.

Оказалось, что медики совершили ошибку, признав ее мертвой, и Розангелу похоронили заживо. Она пролежала в гробу 11 дней и все это время пыталась самостоятельно выбраться из гроба.

Суеверные местные жители слышали женские крики и стуки, но старались как можно скорее пройти возле кладбища, опасаясь мертвецов.

Спустя 11 дней родственники Розангелы самостоятельно выкопали гроб и эксгумировали ее тело, но к тому моменту она уже была мертва. Когда достали тело Розангелы, её руки и ноги были покрыты синяками и кровью и были еще теплыми. Некоторые гвозди были выбиты, а на внутренней части крышки гроба были ее обломанные ногти.

Пресс-секретарь больницы де Оесте, где ошибочно констатировали факт смерти, заявила, что медучреждение предоставит всю необходимую информацию для проведения расследования этой трагедии.

Источник: https://from-ua.com