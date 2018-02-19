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Ученые впервые создали гибрид человека и овцы
Эксперимент был прекращен по этическим соображениям.
Биологи из Калифорнии впервые вырастили зародыши, включающие в себя клетки человека и овцы. О своей работе они рассказали на конференции Американского научного общества, кратко о сути эксперимента рассказывает The Guardian.
Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на rusjev.net.
Работы по созданию химер – организмов, состоящих из генетически разнородных клеток – ведутся на протяжении примерно полутора десятилетий. Ученые хотят добиться возможности выращивать полноценные органы, которые затем можно было бы пересаживать человеку, и которые бы не отторгались при пересадке. Помимо этого, такие эксперименты могли бы позволить проводить более безопасные испытания новых лекарственных препаратов. В то же время, такие действия ученых достаточно ограничены из-за дискуссий об их этичности.
В новом эксперименте ученые смогли успешно имплантировать клетки человека в зародыши овцы в соотношении примерно 1 на 10 тысяч клеток. Зародыши успешно развивались в течение 28 дней (из которых 21 день они находились непосредственно внутри живой овцы) – как отмечают биологи, этого срока достаточно для понимания того, что они могли бы развиться в полноценный живой организм.
Клетки человека были внедрены в зародыши овцы с помощью технологии CRISPR/Cas9 – она позволяет направленно менять отдельные гены в клетках организма.
Авторы работы подчеркивают, что пока остается неясным, как именно человеческие клетки могут повлиять на внешний вид овец и на работу их нервной системы. Они выразили мнение, что для этого необходим более продолжительный эксперимент, который бы длился не менее 70 дней. При этом ученые подчеркивают, что в любом случае для выращивания полноценного органа необходимо значительно увеличить число человеческих клеток – соотношение с клетками животного должно составлять примерно один к ста.
Аналогичный эксперимент проводился в начале 2017 года со свиньями. Зародыши также нормально развивались на протяжении 28 дней, соотношение человеческих и свиных клеток было около 1 на 100 тысяч. После этого их удалили из тела свиноматки. Овцы, по мнению ученых, являются более перспективными для выращивания человеческих органов, нежели свиньи, так как эксперименты показали, что для успешного создания химеры на основе овцы необходимо намного меньше эмбрионов.
Теги: Донбасс, ученые, овца, гибрид, человек
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