Женщина-вампир из США регулярно пьет кровь добровольцев

19.02.2018 10:50

Пятидесятилетняя мать двоих детей утверждает, что человеческая кровь восполняет её сексуальную энергию.



Джулия "Черная Роза" Кэплс (Julia «Dark Rose» Caples) каждый месяц выпивает не менее пол-литра человеческой крови для "восполнения своей сексуальной энергии", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Paranormal-News.



Эту кровь она берет у своих фанатов, которых у нее предостаточно. Люди сами приходят к ней и добровольно позволяют Джулии укусить себя и пить их кровь. Джулия мать двоих детей, сейчас ей 50 лет, а пить человеческую кровь она начала в 20 лет. Женщина называет себя реальным зачинателем современной моды на вампиров и символом этой культуры.



Но не все принимают ее странный и извращенный стиль жизни. По словам Джулии, у нее хватает ненавистников, из-за которых женщина была вынуждена переехать из города в сельскую местность, а ее сосед однажды въехал на своей машине в ее дом и Джулия говорит, что он таким образом возможно хотел ее убить.



Люди сами позволяют вампирше пить их кровь Джулия мечтает попасть на ТВ-шоу The Wizard of Odds и там рассказать всем о ее образе жизни в надежде, что люди все-таки поймут и примут ее такой, какая она есть. Джулия Кэплс живет в штате Пенсильвания. Она рассказывает, что пик ее популярности как вампира пришелся на 90-е, когда она ездила по всему миру и посещала различные телешоу. Однако тогда мало кто воспринимал ее не как чудика, а как реального вампира.



"Сейчас мода на вампиров и многие люди одеваются в вампирском стиле и пытаются себя вести "как вампиры", но они далеко не такие как я. Они подражают своим героям из кинофильмов, но я вампир в реальной жизни. Я пью реальную человеческую кровь и она дает мне невероятную сексуальную энергию. Это как афродизиак".



Джулия рассказывает, что она хочет найти молодых настоящих вампиров, чтобы передать им свой опыт, в том числе негативный, чтобы им самим не пришлось проходить через подобное.



"Меня пытались убить, я была вынуждена бежать из города, меня не принимали на работу или увольняли. Моя жизнь не была легкой, но я такая какая есть и если вы чувствуете себя таким же, не запирайтесь, а примите себя".