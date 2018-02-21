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Леонардо Ди Каприо спас новый фильм Квентина Тарантино
Новый фильм режиссера повис на волоске
После того, как Ума Турман сделала заявление о домогательствах Харви Вайнштейна и сомнительном поведении Квентина Тарантино на съемках "Убить Билла", новый фильм режиссера повис на волоске – и в итоге студия Sony от него не отказалась только благодаря тому, что к актерскому составу присоединился Леонардо Ди Каприо.
В последние несколько недель у студии Sony было немало оснований сомневаться в целесообразности сотрудничества с Квентином Тарантино. Во-первых, у следующего проекта режиссера весьма внушительный бюджет, который составит порядка 100 миллионов долларов, при этом солидным коммерческим успехом картины Тарантино, по традиции, похвастаться не могут.
Во-вторых, сама тематика фильма, связанная с сектой Мэнсона, достаточно скандальна. Ну а вишенкой на торте стал рассказ Умы Турман о том, как Тарантино вел себя на съемках "Убить Билла", после чего в прошлом Квентина начали копаться все, кому не лень и, конечно, нашли в старых интервью режиссера немало скандальных реплик. Картина появится в кинотеатрах в августе 2019.
47-летняя Ума Турман едва не погибла на съемках фильма "Убить Билла" из-за Квентина Тарантино.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, фильм, Леонардо ди Каприо, Квентин Тарантино
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