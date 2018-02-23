Семь неопровержимых доказательств посещение Земли НЛО. ВИДЕО

23.02.2018 09:20

НЛО существует, и это факт. Огромное количество фото и видео является тому подтверждением. Но эти видео являются самыми весомыми среди уфологов, и в их оригинальности не стоит и сомневаться:

7 самых странных доказательств того, что инопланетяне посещали Землю:

Источник: https://from-ua.com