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Ученые рассказали, когда к Земле приблизится огромный астероид
Также специалисты сообщили, что данный астероид сможет увидеть каждый, у кого есть любительский телескоп.
В первых числах марта к нам в гости приедет недавно открытый гигантский астероид.
По сообщению астрономов, астероид VR12 2017 пройдет вблизи нашей планеты в ночь с 6 на 7 марта. В момент максимального сближения, расстояние от астероида до Земли составит 3.76 дистанции Луна-Земля.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eizvestia.
Таким образом, астероид станет отличной целью для наблюдения с помощью радаров и телескопов, включая небольшие любительские телескопы. Расстояние, на которое астероид подойдет к Земле, является полностью безопасной.
Диаметр астероида может колебаться в пределах от 250 до 280 метров, что делает его очень большим околоземным объектом. Для сравнения космическая камень, который разразился в атмосфере над Челябинском пять лет назад, имел размер всего 20 метров.
Для того, чтобы понять, какой вред может спровоцировать астероид такого размера, стоит сказать, что астероид диаметром 46 метров при падении на поверхность Земли образует кратер диаметром 1.2 км.
Ранее стало известно, что темная материя, которая, по предположению ученых, должна составлять 23% Вселенной, несмотря на тщательные поиски, до сих пор не обнаружено. Специалисты Университета им. Иоганна Гутенберга в Майнце предложили новую теорию, согласно которой частицы темной материи, на самом деле, гораздо легче, чем предполагалось ранее.
Немецкие физики предлагают рассмотреть сценарий, в котором две частицы темной материи сталкиваются и взаимно уничтожаются. Такое происходит, например, когда электрон встречается с позитроном.
Согласно модели Коппа, частицами темной материи могут быть фермионы с массой всего в несколько килоэлектронвольт, которые называют также стерильные нейтрино. Такая легкая темная материя считалась маловероятной, так как не объясняла образования галактик. Но гипотеза Коппа дает элегантное решение этой проблемы — немецкие ученые предположили, что аннигиляция темной материи — это стадийный процесс: в первую фазу формируется промежуточное состояние, позже распадается на наблюдаемые рентгеновские фотоны.
Теги: Донбасс, ученые, Земля, астероид
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