РФ ожидает серьезное потрясение: известный политик рассказал, что на самом деле не так с Путиным

05.03.2018 17:49

В обозримом будущем России стоит готовиться к серьезнейшим потрясениям, связанным с болезнью главы Кремля Владимира Путина и его вероятным уходом, поскольку на протяжение всех 18 лет его правления в Российской Федерации сформировалась система, полностью зависима от одного человека.

Как передает replyua.net, об этом заявил известный публицист и представитель российской оппозиции Леонид Гозман, давая оценку внезапной пропаже Путина из-за болезни в середине прошлого месяца.

Леонид Гозман уверен, что в течение всего периода своего правления Путин постоянно препятствовал работе демократических институтов на общенациональном уровне, при этом в настоящее время работа различных ветвей власти носит лишь имитационный характер.

«Вместе с тем, в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств режим личной власти Путина может столкнуться с непредвиденными обстоятельствами и сильными потрясениями для всей России», - считает оппозиционер.