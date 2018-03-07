Стала известна причина смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори

07.03.2018 16:25

Капитан итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Давиде Астори скончался из-за брадиаритмии.

Отмечается, что причина смерти была установлена медиками после вскрытия тела. Для выяснения причины развития у спортсмена болезни будут проведены гистологическое исследование тканей умершего. При этом результат будет готов примерно через два месяца.

Отмечается, что брадиаритмия — это один из видов нарушения сердечного ритма, при котором частота сердечных сокращений периодически снижается ниже допустимых значений.

Источник: https://donpress.com