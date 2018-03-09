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Трамп принял предложение от Ким Чен Ына о личной встрече

09.03.2018 12:00
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Трамп принял предложение от Ким Чен Ына о личной встрече

Глава КНДР Ким Чен Ын предложил президенту США провести личную встречу и Дональд Трамп неожиданно согласился.

Во время пресс-конференции в Белом доме советник по национальной безопасности Южной Кореи Чон Ый Ен отметил, что северокорейский лидер выразил желание «встретиться с президентом Трампом как можно скорее».

Он добавил, что Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном, чтобы удостовериться, отказался ли тот от своих ядерных амбиций, и готов сделать это «до мая».

Представитель Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном: «Он примет приглашение встретиться с Ким Чен Ыном в том месте и в то время, которые будут определены. Мы с нетерпением ожидаем денуклеаризации Северной Кореи. Тем временем все санкции и максимальное давление должны сохраняться».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: политика, Донбасс, Ким Чен Ын, Дональд Трамп
 
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