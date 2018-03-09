Замороженных людей можно будет возвращать к жизни уже через 50 лет

В мичиганском Институте крионики находится порядка 160 умерших пациентов, которые согласились на заморозку

Американские учёные из Института крионики в Мичигане считают, что вернуть замороженных в азоте людей к жизни можно будет уже через 50 лет. По мнению экспертов, именно тогда процессы старения перестанут быть проблемой. Кроме этого, можно будет решить ряд проблем со здоровьем и вылечить много болезней.

Деннис Ковальски, глава Института крионики в Мичигане рассказал, что первого замороженного жидким азотом человека разморозят уже через 50-100 лет. Специалисты полагают, что и именно пребывание в низких температурах и практически в состоянии остановленных процессов жизнедеятельности поможет учёным провести терапию "омоложения" при помощи стволовых клеток.

Людей и их организмы могут омолаживать в течение всего времени заморозки человека.

В наше время в мичиганском Институте крионики находится порядка 160 умерших пациентов, которые согласились на заморозку. Как отмечает Ковальски, в скором будущем возможно будет не только омолодить человека, но и воскресить людей, погибших естественной смертью. Данная технология разрабатывается уже сейчас, в её основе лежат стволовые клетки.

Однако сам процесс заморозки очень дорогой. В Институте крионики он стоит 26 тысяч долларов. Но ещё ни разу разморозка отдельных органов успехом не увенчалась.

Источник: https://www.segodnya.ua