- Гриценко: Меня беспокоит значительное количество российских диверсионных групп в Украине, которые могут быть активированы в любой момент. Через нашу границу шастали и шастают. ВИДЕО20:19
- Юрий Бойко: «Мы не позволим власти сделать из Украины колонию» 17:32
- Гриценко: И удар по самолету малайзийскому, и "Градами" по Украине – все это санкционировано Путиным лично. ВИДЕО17:12
- Россия на Донбассе проводит боевые испытания новейших образцов вооружения16:11
- Стало известно о замене некоторых купюр в Украине монетами15:31
- Экс-президент Кравчук рассказал, когда Путин решит судьбу Донбасса14:50
- Украина рискует оказаться в тени больших разборок один на один с соседями, с которыми у нас все больше конфликтов12:09
- Что ждет Донбасс после прихода миротворцев11:32
- Нардеп: Савченко сбежала в Россию08:17
- Путин не готов уходить: в России указали на тупиковую ситуацию на Донбассе07:46
Китай начал разрабатывать связь 6G
Китайские ученые начали разрабатывать стандарт связи 6G, сообщает российское информагентство ТАСС, передает inforesist.org.
Об этом на сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил министр промышленности и информатизации Китая Мяо Вэй.
В конце прошлого года ученые Китая инициировали разработки в области нового стандарта связи 6G, — сказал китайский министр.
Он отметил, что развитие «интернета вещей» должно происходить параллельно с расширением возможностей мобильной связи.
По словам Вэя, Китай активно работает над мобильной связью нового поколения, чтобы лучше подготовиться к периоду «всеобщей машинизации».
Китайский министр отметил, что эта тенденция необратима, поскольку все больше задач, которые раньше выполняли люди, передается машинам.
Теги: Россия, Донбасс, Китай, ученые, связь, стандарт, мобильная связь
- Еще одна приятная новость - Китай отказался от российского газа
- Россияне в панике от ракет и противоракет США: "Они могут перехватить все наши ракеты, а у нас нет шансов пробить их защиту!"
- Германия пытается договориться с Китаем о поддержке Украины
- Сделано в Америке, а расхлебывают все!
- "Прозрение" Путина
- Замену нашли: вместо России в G8 может быть Китай
- Боевики стреляли из минометов и пулеметов: 1 боец травмирован22:29
- На Донетчине автомобиль с работниками «Воды Донбасса» снова попал под обстрел21:32
- В зоне АТО под обстрел попал персонал ДФС 21:10
- Гриценко: Меня беспокоит значительное количество российских диверсионных групп в Украине, которые могут быть активированы в любой момент. Через нашу границу шастали и шастают. ВИДЕО20:19
- Грымчак сообщил, когда миротворцы ООН войдут в Донбасс19:15
- "Сдохнуть не дают, но и жить - тоже": что сейчас происходит на Донбассе18:48
- СБУ на Луганщине арестовала гражданина Украины, воевавшего в российской "ЛНР". ВИДЕО18:24
- В ОРЛО при ремонте шахты «неожиданно» похитили 500 000 рублей18:01
- Гриценко: И удар по самолету малайзийскому, и "Градами" по Украине – все это санкционировано Путиным лично. ВИДЕО17:12
- На улице Донецка дворники обнаружили труп боевика16:28
- Боевики стреляли из минометов и пулеметов: 1 боец травмирован22:29
- Пособия на детей выплатят в Украине до конца недели21:59
- На Донетчине автомобиль с работниками «Воды Донбасса» снова попал под обстрел21:32
- В зоне АТО под обстрел попал персонал ДФС 21:10
- В каких случаях отеки ног опасны20:45
- Гриценко: Меня беспокоит значительное количество российских диверсионных групп в Украине, которые могут быть активированы в любой момент. Через нашу границу шастали и шастают. ВИДЕО20:19
- Савченко уничтожают две вещи, – Фейгин19:55
- Сало надо есть регулярно. Это мега-полезный продукт19:34
- Грымчак сообщил, когда миротворцы ООН войдут в Донбасс19:15
- "Сдохнуть не дают, но и жить - тоже": что сейчас происходит на Донбассе18:48
- В каких случаях отеки ног опасны20:45
- Савченко уничтожают две вещи, – Фейгин19:55
- Сало надо есть регулярно. Это мега-полезный продукт19:34
- "Мы военные. Но мы не бомжи". Что происходит на скандальном полигоне Широкий Лан, где этой ночью погиб солдат. ВИДЕО 16:51
- Читать между строк…или как на нас повлияет Закон «О реинтеграции»13:30
- Десять эффективных мер профилактики простуды и гриппа09:56
- Восстановить случайно удаленные фото можно08:19
- Программа «Выбери своего врача» - ответы на самые частые вопросы переселенцев и жителей Донбасса08:14
- Полезные свойства брокколи, о которых мало кто знает22:15
- Медики подсказали, как весной избежать головных болей16:20
- Ликвидации Л/ДНР не будет: раскрыт новый план Путина в отношении Украины
- Меркель рассказала, что ждет Донбасс после выборов президента России
- Россия готовится к новым боям на Донбассе: названы самые опасные участки
- В ОРДО анонсировали восстановление «Vodafone» в полном объеме
- Медики рассказали, как наладить работу щитовидки
- В «ДНР» снова бьют в набат: «Украина возобновила строительство концлагерей»
- Украинцам подарили дополнительный выходной: объявлена дата
- В ОРДО заявили, что «Vodafone» готов платить в «бюджет республики»
- Настоящее издевательство: стало известно о новом жестком запрете в «ЛНР»
- Академик предложил способ быстрого решения ситуации на Донбассе