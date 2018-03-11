Брэд Питт ошарашил поклонниц

11.03.2018 22:00

Голливудский актер Брэд Питт решил отказаться от секса на год после расставания с Анджелиной Джоли.

Мечта миллионов женщин решил сосредоточиться на ежедневной работе над телом, тренировках и медитации, чтобы пережить развод, пишет The Sun.

Как утверждает источник издания, 54-летний актер стал правильно питаться и бросил пить.

"Он был в отношениях почти всю взрослую жизнь. Теперь в одиночестве он делает то, чего раньше делать не мог", - отметил собеседник.

Как писал "Обозреватель", роман между Джоли и Питтом начался в 2004 году на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". В то время актер был женат на Дженнифер Энистон. В сентябре 2016 года Джоли и Питт расстались. Во время отношений у них родилось три ребенка, еще троих они усыновили.

Поводом для расставания звездной пары якобы стала ссора на частном самолете, во время которой пьяный Питт ударил одного из детей.

Источник: https://www.obozrevatel.com