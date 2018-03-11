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Кусок металла от брекетов пронзил сердце 15-летней девочки
В Англии 15-летняя Лия Китчен едва не погибла из-за установки брекетов, сообщают Подробности.
Через неделю после посещения стоматолога девочка начала жаловаться на температуру и головную боль, а затем перенесла два микроинсульта.
Когда Лия почувствовала себя плохо, ее мама подумала, что девочка подхватила грипп. Но состояние школьницы быстро ухудшалось: она начала впадать в беспамятство, и ее пришлось срочно доставить в больницу.
Сперва врачи заподозрили у девушки менингит, однако настоящей причиной ее ужасного состояния оказался эндокардит.
"Мы сидели на ее кровати, и она спросила, как мы туда попали. Доктор спросил Лию, когда у нее день рождения, и она не смогла ответить", - говорит Мама Лии
Как выяснилось во время обследования, кусок металла от брекетов вошел в сердце девушки и спровоцировал развитие инфекции.
В результате подросток перенесла два микроинсульта.
Оперативное вмешательство длилось 5,5 часов, и после него Лии пришлось провести в больнице восемь недель. Сейчас жизнь девочки вне опасности, однако теперь ей придется проходить периодические врачебные проверки для контроля состояния.
Медики опасаются, что Лие никогда не удастся полностью восстановиться. Теперь мама девочки старается повысить осведомленность общества об опасности, которые несут брекеты.
"Вам и в голову не приходит, что это может случиться с вашим ребенком. А ведь все дети с брекетами находятся в зоне риска, как и дети с татуировками", - рассказала мама девочки.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, металл, Англия, брекет
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