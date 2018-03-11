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Нападение на турецкую мечеть в Берлине: неизвестные устроили пожар
В районе Райникендорф немецкой столицы совершили нападение на турецкую мечеть. Об этом сообщает Deutsche Welle.
На здание напали трое неизвестных молодых людей: они разбили окно в мечети и устроили там пожар. Свидетели происшествия сразу вызвали полицию, однако правоохранителям не удалось задержать злоумышленников.
На данный момент пожар потушили, но одно из помещений мечети полностью выгорело.
Полиция предполагает, что речь идет о политически мотивированном преступлении.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Берлине неподалеку от рождественской ярмарки и мечети обнаружили большое количество боеприпасов.
А в 2016 году неизвестный на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. По меньшей мере 12 человек погибли, 48 получили ранения. Позже группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за теракт.
Также Берлин по итогам 2016 года возглавил рейтинг самых опасных городов Германии: в столице страны было совершено 16 тыс. 161 зарегистрированное правонарушение на 100 тыс. жителей.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Турция, Берлин, пожар, мечеть
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