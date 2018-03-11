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Польша намерена построить двухметровый забор на границе с Россией
Власти Польши хотят построить защитное ограждение возле границы с Калининградской областью Российской Федерации, передает Рoliteka.
Такое решение приняли в Министерстве сельского хозяйства Польши. В ведомстве таким образом планируют предотвратить миграцию диких кабанов, которые в последнее время массово становятся жертвами африканской чумы.
Преграду построят из оцинкованной сетки, высота «стены» составит 2 метра.
Польские власти намерены ограничить количество диких кабанов. С одной стороны, для этого животных будут отстреливать. С другой — строить заборы на границе в соседними странами, включая РФ.
Общая длина забора на польской границе составит 1173 км. Согласно предварительным расчетам, 1 километр забора обойдется в 109 тыс. злотых (около 32 тыс. долларов). Финансировать проект будут за счет средств из государственного бюджета.
Вирус АЧС начал беспокоить Польшу зимой 2014 года. С тех пор на территории государства нашли примерно 1,5 тыс. больных кабанов.
Некоторые польские ученые считают, что строительство забора не поможет в борьбе против болезни, которая уже бушует на территории Польши.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Россия, Донбасс, Польша, забор
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