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В Китае занялись разработкой связи 6G

11.03.2018 17:20
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В Китае занялись разработкой связи 6G

Китайские ученые начали разработку связи по стандартам 6G. Об этом во время сессии Общекитайского собрания народных представителей сообщил министр промышленности и информатизации страны Китая Мяо Вэй.

«В конце прошлого года ученые Китая инициировали разработки в области нового стандарта связи 6G», — заявил китайский министр.

Он также отмечает, что развитие так называемого «интернета вещей» должно осуществляться параллельным курсом с расширением возможностей, которые имеет мобильная связь. 

Как сказал Мяо Вэй, Китай достаточно активно ведет работы над созданием мобильной связи нового поколения, чтобы быть готовыми к периоду всеобщей машинизации. 

Также китайский министр отмечает, что данная тенденция является необратимой, так как все больше задач, выполняемых раньше людьми, теперь переданы машинам.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Китай, Интернет, мобильная связь
 
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